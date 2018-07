Camorra: blitz contro clan Mazzarella

NAPOLI, 18 LUGLIO - In queste ore è in corso l'operazione della Squadra Mobile nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nell'area est dell'hinterland napoletano, contro il clan Mazzarella.

La Questura partenopea sta dando seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia, nei confronti 17 soggetti - 14 in carcere e tre ai domiciliari - indiziati per associazione a delinquere di stampo magioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, lesione personale, minaccia, violenza privata, danneggiamento, detenzione e porto illegale di arma, con l'aggravante prevista dall'articolo 7 L.203/91 (il cosiddetto 'metodo mafioso' impiegato per la commissione di atti criminosi, ndr).

Negli ultimi mesi, l'acutizzarsi di una nuova stagione di sangue tra le famiglie per il controllo dei territori, in particolar modo nei quartieri orientali del napoletano.

Cristian D'Aiello