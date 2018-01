Camorra: condanna per estorsione e latitante da 11 anni, arresto

NAPOLI, 31 GENNAIO - Uomini della Direzione investigativa Antimafia, insieme ad agenti della Polizia di Frontiera Aerea, nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura di Verona, ha eseguito, presso l'Aeroporto di Roma-Fiumicino, un provvedimento restrittivo nei confronti di Salvatore Longo, 44 anni, latitante dal 30 maggio 2007.

Longo, dicono le indagini della Dia, viveva con documenti falsi con il nome di Francisco Javier Gonzales, e, separatosi dalla moglie italiana, aveva una compagna messicana, dalla quale ha avuto due figlie, gestendo un'attività di ristorazione a Tijuana.

Accertata la sua irregolarità sul territorio messicano, l'Autorità migratoria del Messico ne ha disposto l'immediata espulsione verso l'Italia con scalo in Spagna, dove e' stato formalmente arrestato in virtù del Mandato di Arresto Europeo emesso a Verona.

L'uomo era ricercato poichè a suo carico pendeva una condanna a 9 anni di reclusione per estorsione - anche durante il periodo di latitanza all'estero - e usura, con l'applicazione di tassi annui di interesse superiori al 200% tra il 2005 e il 2009 per prestiti a numerosi commercianti del settore abbigliamento di verona e Brescia. Per gli inquirenti, Longo agisce per conto dell'Alleanza di Secondigliano, essendo vicino al clan Licciardi, attivo nella zona nord di Napoli e anche nel quartiere di Scampia.

