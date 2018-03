Camorra: sequestro beni milionario a pregiudicato Salerno

NAPOLI 20 MARZO - La Sezione Operativa della Dia di Salerno sta eseguendo una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un pregiudicato contiguo a uno storico clan di camorra attivo in diverse localita' della Piana del Sele.

Nel corso delle operazioni saranno sottoposti a sequestro, per la confisca, numerosi beni, disponibilita' finanziarie e societa', il tutto riconducibile al pregiudicato, per un valore complessivo di alcuni milioni di euro. Sigilli a societa' e quote societarie, nonche' conti correnti, immobili, moto e auto.