Camorra: traffico hashish, dal Marocco a Napoli 29 misure cautelari

NAPOLI, 12 MARZO - I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli a carico di 29 indagati che devono rispondere a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata da finalita' mafiose. Le indagini riguardano un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga con base a Marano, nell'hinterland a Nord di Napoli.

I promotori del gruppo di trafficanti, legati al clan Orlando comprendente anche elementi dei clan Nuvoletta e Polverino, rappresentavano il punto di congiunzione tra fornitori di droga inseriti in contesti criminali piu' vasti, ai quali partecipavano con il sistema delle 'puntate', cioe' finanziando in quota l'acquisto dello stupefacente all'estero, e gli spacciatori al dettaglio di Campania e Lazio, loro stabili acquirenti.Acquisiti elementi a carico di pedine fondamentali nel traffico di internazionale di hashish dal Marocco a Napoli attraverso la Spagna. Alcuni indagati avevano ruoli flessibili, facendo da corriere od occupandosi della cessione diretta per conto del sodalizio o da intermediari nella vendita di stupefacente tra i vertici del gruppo e gli acquirenti della provincia. Tra i custode della droga, una donna che forniva appoggio logistico al gruppo ed e' stata arrestata nel corso dell'inchiesta perche' trovata in possesso di circa 50 Kg. di hashish nascosti nella sua vettura.