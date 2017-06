Napoli, 27 arresti clan camorra

NAPOLI, 6 GIUGNO - Operazione congiunta della Polizia e della Guardia di Finanza contro i clan Di Lauro e Vinella Grassi a Napoli: 27 persone arrestate. I destinatari delle ordinanze di custodia cautelare sarebbero accusati, a vario titolo, di reati che vanno dall'associazione finalizzata al traffico di droga al tentato omicidio pluriaggravato, dall'estorsione al favoreggiamento e alla detenzione illegale di armi.

Il blitz è scattato in particolare a Scampia e Secondigliano. Risulta possibile, da quanto si apprende dagli organi di stampa, che le indagini svolte in sinergia dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza abbiano riguardato in particolare l'alleanza tra i due clan che, tra il 2012 e il 2014 nel pieno della terza faida di Scampia, hanno realizzato un vero e proprio sodalizio del narcotraffico.

Maggiori dettagli della vicenda verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina alle 11 presso la Procura di Napoli.

Luigi Cacciatori

Immagine da questure.poliziadistato.it