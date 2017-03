Francia: attacco hacker su account ministeriali

PARIGI, 15 MARZO - Un attacco hacker si è verificato questa mattina, in Francia, a danno di alcuni account Twitter, tra i quali quelli di alcuni ministeri, testate televisive e di stampa. A diffondere la notizia è stato il giornale Le Figaro, il quale ha informato che sugli account violati sono comparsi un video, messaggi di propaganda in lingua turca e la bandiera con la Mezzaluna.

Tra le vittime dell'attacco figurano gli account dei ministeri dell'Economia, delle Finanze e dell'Economia sociale.Il cybercrime è durato circa trenta minuti ed è stato messo in atto per diffondere un messaggio contro il comportamento di alcuni paesi europei come Germania e Olanda.

Infatti, secondo quanto riportato da Le Figaro sui profili sarebbe comparso il medesimo messaggio, cioè: "la Germania e l'Olanda nazista. Un piccolo schiaffo ottomano per voi. Ci vediamo il sedici aprile. Impara il turco per capire", il tutto accompagnato da un video di propaganda pro-Erdogan. L'hashtag #Allemagnenazie #Hollandenazie fanno riferimento al rifiuto della Germania e dei Paesi Bassi di ospitare il presidente turco nei loro paesi. L'hashtag "#16nisan" si riferisce al referendum del sedici aprile in Turchia. Per quanto riguarda "#osmanlitokadi" , cioè lo "schiaffo ottomano" sarebbe un gesto dell'esercito ottomano che, secondo la leggenda, serviva per rompere una lastra di marmo con la mano.

Nelle scorse settimane la tensione tra i tre paesi era cresciuta notevolmente dopo che l'Olanda aveva deciso di negare l'atterraggio al volo del ministro turco degli Esteri Mevlut Cavusoglu per partecipare a comizi sul referendum costituzionale turco per il rafforzamento dei poteri di Erdogan, un comportamento che aveva trovato sostegno dalle parole della cancelliera tedesca. Recep Tayyip Erdogan invece le definì "pratiche naziste".

immagine da: lefigaro.fr

Caterina Apicella