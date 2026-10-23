Campania, fine dei blocchi stradali: ripartono i rifornimenti dopo una notte di tensione

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La notte appena trascorsa ha segnato una svolta in Campania: le forze dell'ordine hanno rimosso i presidi degli autotrasportatori e degli agricoltori che da giorni bloccavano tratti autostradali nel Casertano e nel Salernitano. Le proteste, nate contro il caro carburante e le difficoltà del settore, si erano estese anche a Napoli, con presidi al varco Bausan e in via Argine, ora sciolti.

Rifornimenti scortati e distributori a secco

Per garantire la ripresa delle attività, le forze dell'ordine hanno scortato i mezzi destinati ai rifornimenti, affiancandoli con una serie di volanti. Nonostante la fine dei blocchi, restano forti disagi per il carburante: molti distributori risultano esauriti e le code ai benzinai continuano a mettere alla prova gli automobilisti. La situazione dovrebbe migliorare nelle prossime ore con il progressivo arrivo delle autobotti.

Supermercati verso la normalità

Segnali di ripresa arrivano anche dalla grande distribuzione: i supermercati hanno avviato il rifornimento delle merci dopo giorni di scaffali vuoti, effetto collaterale dei blocchi che avevano rallentato la logistica. Il ritorno alla normalità sarà graduale, ma la riapertura delle arterie stradali lascia ben sperare per commercianti e consumatori.

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Le ragioni della protesta

Le manifestazioni degli autotrasportatori e degli agricoltori avevano al centro il costo insostenibile del gasolio e le ripercussioni sul lavoro quotidiano. La rimozione dei presidi non chiude però il confronto: le categorie chiedono risposte concrete al governo, mentre la Campania conta i disagi accumulati in giorni di tensione.