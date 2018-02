Campo Felice: nuova valanga, chiuse tre piste

CAMPO FELICE,7 FEBBRAIO- Ancora una volta una valanga si è verificata nello stesso punto in cui domenica hanno perso la vita due sciatori romani, ancora una volta un'enorme massa di coltre bianca si è abbattuta sull'area circostante agli impianti sciistici.



Questo ulteriore fenomeno naturale ha fatto si che si decidesse di chiudere l’impianto sciistico di Campo Felice, rinomata località turistica, proprio per ragioni di sicurezza.



Stando a quanto riportato la slavina è stata più imponente di quella di domenica, ma fortunatamente le condizioni metereologiche hanno scoraggiato anche i più temerari e coraggiosi ad addentrarsi in percorsi fuoripista, per cui non ci sono stati feriti.