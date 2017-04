Campobasso, due ciclisti investiti sulla statale: uno è morto

CAMPOBASSO, 24 APRILE – In una sola notte due incidenti stradali hanno coinvolto due ciclisti extracomunitari, di cui uno ha perso la vita nella colluttazione. Si sono verificati sulla Ss 16 a 5 chilometri da Campomarino, in provincia di Campobasso.

Sono in corso indagini da parte degli agenti del Commissariato per accertare le dinamiche degli incidenti. E’ finora emerso che erano da poco passate le 22 quando un uomo in bicicletta è stato investito, ed è rimasto ferito, da un automobilista al volante di un Suv.

Solo pochi chilometri più avanti, un altro ciclista è stato trovato morto sull'asfalto, presumibilmente investito da un altro automobilista. Si pensa che i due episodi, stando ai primi riscontri della Polizia, sarebbero distinti tra loro.

A intervenire sul posto i medici del 118 Molise, gli agenti della squadra Volante per i rilievi stradali e la Polizia stradale di Campobasso. Il ferito è stato condotto al San Timoteo di Termoli dove è stato medicato ed ora è sotto controllo medico.

Maria Azzarello