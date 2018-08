Canada: almeno 4 morti in una sparatoria

FREDERICTON, 10 AGOSTO - Sono alemeno 4 i morti della sparatoia ancora in corso in una zona residenziale di Fredericton, nella provincia di New Brunswick del Quebec, in Canada.

La polizia, che sta per cercando di fermare l’assassino, ha invitato tutti i residenti e i lavoratori a rimanere chiusi in casa o negli uffici “con le porte chiuse a chiave”. Gli agenti stanno, inoltre, aiutando le persone che si trovano sulla Bookside Drive, la zone della sparatoria, ad allontanarsi.

Un giornalista di una testata locale, il New Brunswick, ha dichiarato di aver udito 4 spari intorno alle 8.20 (13:20 italiane) che avrebbero dato il via alla sparatoria ancora in corso.

Ancora non si conoscono i dettagli di quanto sta accadendo. La polizia, via twitter, ha fatto sapere che quando ulteriori informazioni saranno disponibili saranno loro stessi a comunicarle.

Fonte immagine: iltempo.it

Fabio Di Paolo

AGGIORNAMENTO: La polizia ha confermato via twitter di aver arrestato un sospetto: "In questo momento possiamo confermare che abbiamo un sospetto in custodia. La polizia continua a mantenere l'area di Brookside circoscritta per le prossime ore, mentre l'indagine è in corso. Si prega di continuare a evitare l'area e a seguirci per gli aggiornamenti".