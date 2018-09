Canada, ereditiere serial killer condannato per omicidio volontario del padre

TORONTO, 25 SETTEMBRE – Dellen Millard avrebbe potuto ereditare la compagnia aerea canadese Millardair, fondata dal nonno, ma il 33enne è stato condannato a Toronto per l'omicidio volontario del padre. L'uomo era morto nel 2012 e si pensava che fosse suicidio, invece il giudice ha decretato che il 71enne Wayne Millard è stato ucciso dal figlio che gli ha sparato alla testa nel sonno.

"Non ho trovato alcuna versione compatibile con la sua innocenza" ha dichiarato il giudice. Il caso è stato giudicato senza una giuria per richiesta della difesa, in quanto la notorietà dell'imputato avrebbe potuto condizionare i giurati. Dopo che il verdetto è stato letto, in aula si è levato un applauso mentre Millard ha pianto.

Per lui è la terza condanna per omicidio dopo quelle per l'uccisione dell'ex compagna 24enne Laura Babcock, morta quattro mesi prima dell'omicidio del padre e del 32enne Tim Bosma, morto sei mesi dopo, a cui aveva sottratto un camion per testarlo. Per le prime due condanne Millard stava già scontando 50 anni di carcere insieme a un amico e complice, Mark Smich. L'indagine sulla morte del padre era stata riaperta dopo che il figlio era stato arrestato per l'omicidio di Bosma.

Secondo l'accusa, Dellen ha litigato con il padre perché sosteneva che il padre stesse sprecando denaro in nuovi investimenti nell'aviazione (la compagnia di famiglia specializzata nel trasporto di componenti automobilistiche è poi fallita nel 2013), mettendo così a rischio la sua eredità. A incastrarlo è stato il segnale del suo cellulare, che nella notte dell'omicidio lo collocava a casa del padre mentre lui sosteneva di aver dormito a casa di un amico.



Fonte foto: ilgiornale.it

Diana Sarti