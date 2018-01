Candidato il Parco della Sila nella Lista del Patrimonio Mondiale dell\'Unesco: le parole di Oliverio

CATANZARO, 25 GENNAIO- Il Consiglio direttivo della Commissione Nazionale per l’Unesco presieduto da Franco Bernabè ha deciso di indicare per la candidatura, nella giornata di ieri, nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco per il 2019 gli “Ecosistemi forestali della Sila”.

“L’inserimento tra le candidature italiane alla Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco per il 2019 degli ecosistemi forestali della Sila è estremamente importante” così commenta il Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio, in una nota.

“Si sono accesi i fari giusti sulla Calabria e alla nostra terra viene riconosciuta la peculiarità che la contraddistingue. I monti della Sila con il loro ecosistema unico preservato nel tempo meritano di essere tutelati e valorizzati nel rispetto della biodiversità che dobbiamo saper consegnare intatta alle generazioni future”, così conclude il Presidente della Regione Calabria.

Federica Fusco

immagine: secondopianonews.it