Candreva, Spalletti Ã¨ il segreto di questa Inter

ROMA, 7 DICEMBRE - Dopo i successi dell’Inter, a parlare ai microfoni di Premium Sport è il centrocampista della squadra, Antonio Candreva, che spiega i ‘segreti’ e le ‘armi’ dei nerazzurri primi in classifica. "Il segreto di questa Inter è il lavoro, l'umiltà. Siamo tutti titolari, siamo un bel gruppo.Anche mister Luciano Spalletti è un segreto di questa squadra”.

Allo scontro con la rivale più temuta, la Juventus, mancano soltanto due giorni. Secondo le statistiche sarà un a partita "tosta in cui servirà concentrazione, sarà una gara fisica. Sono queste le componenti per farci fare un grande match”.

Il gruppo è compatto, la squadra è unita e con una buona intesa, i giocatori sono concentrati sull’obiettivo e c’è anche spazio per i sorrisi, come quando Antonio Candreva, durante le sue interviste, racconta che spesso i due giocatori e compagni Gagliardini ed Icardi vanno spesso a casa sua a tagliarsi i capelli. Termina ironicamente la sua intervista con una battuta ironica: "L'importante è che poi Mauro la domenica segni - dice ridendo - se no non entra più...".

Fonte immagine: www.calciomercato.com

Alessio De Angelis