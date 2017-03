Cannabis, Cantone: “Legalizzazione controllata meglio di spaccio e impunità”

ROMA, 21 MARZO - Il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, intervenuto al forum web Agi, ha toccato il tema della legalizzazione della cannabis. «Confrontiamoci sulla legalizzazione – ha detto - Mi pongo una domanda, anche se non sono in grado di dare una risposta: una legalizzazione di una droga controllata, anche nelle modalità di vendita, non potrebbe avere effetti migliori rispetto allo spaccio che avviene alla luce del giorno nella totale e assoluta impunità e che riguarda amplissime fasce della popolazione giovane?».

«È un po' un'ipocrisia all'italiana – ha proseguito - ci nascondiamo dietro il proibizionismo sapendo che quelle norme sul proibizionismo servono a riempire le carceri, di extracomunitari in gran parte, e nessuno si preoccupa del perché il fenomeno cresce».

Le dichiarazioni di Cantone hanno immediatamente scatenato la reazione di Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Area popolare, che ha dichiarato: «Le cronache di ogni giorno documentano che la droga, ogni droga, fa male. Abbiamo appena letto su tutti i giornali la vicenda di una quattordicenne che a Milano, dopo aver fumato uno spinello ha scavalcato la balconata del cinema in cui era con gli amici e si è gettata nel vuoto. La proposta di legalizzazione della cannabis, avanzata oggi dal presidente Cantone, andrebbe fatta guardando negli occhi quella ragazza e la sua famiglia. L'ipocrisia non è lo spaccio quotidiano che non viene represso, l'ipocrisia è continuare a illudere giovani e famiglie dicendo che la vendita controllata della droga renderebbe innocua una sostanza che invece gli rovina la vita».

[foto: lastampa.it]

Antonella Sica