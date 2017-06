Canta il Ciro Vigorito: Il Benevento è in Serie A

BENEVENTO, 9 GIUGNO – E’ festa grande al Ciro Vigorito. 12 mesi dopo la promozione dalla Lega Pro, gli uomini di Marco Baroni riescono in un’impresa storica: conquistare la massima serie. Dopo la vittoria del campionato della SPAL, anch’essa neopromossa, sale dunque a due il numero di compagini artefici del doppio salto di categoria.

LA PARTITA – Nella bolgia giallorossa del Ciro Vigorito, l’undici sannita entra in campo dopo lo 0-0 dell’andata sul terreno del Carpi. In virtù del miglior piazzamento in campionato, al Benevento basterebbe un pareggio per festeggiare la promozione.

Partono bene le streghe, che mettono paura al Carpi con un destro ad uscire di Puscas, al lato di un soffio. La risposta degli emiliani è però furiosa. Mbakogu si mette in proprio, e prima costringe Cragno agli straordinari, poi si gira in un fazzoletto di campo calciando a pochi millimetri dal palo sinistro dell’estremo difensore sannita. Il Benevento soffre, ma va vicino al vantaggio con Lucioni: corner di Viola e pallone respinto fuori dall’area di rigore dove è appostato Eramo, che scodella in mezzo. Lucioni si gira e trova un attentissimo Belec a sbarrargli la strada.

Ancora Benevento a ridosso della mezz’ora di gioco, con Puscas che si fa deviare in angolo un tiro a tu per tu con il portiere. Sono le prove generali per il vantaggio giallorosso: minuto 32 del primo tempo, Venuti va in percussione sulla fascia destra, percorre la linea di fondo e mette in mezzo un pallone rasoterra, sul quale è proprio Puscas ad avventarsi: 1-0 e Ciro Vigorito infuocato.

Il Carpi accusa il colpo, e rischia anche il tracollo su un sinistro da distanza siderale di Viola, che si stampa sul palo interno a portiere battuto. Gli emiliani si rovesciano in attacco sperando di ribaltare il risultato, ma per tutto il resto dell’incontro non riescono ad impensierire Cragno.

LE DICHIARAZIONI – Al triplice fischio del direttore di gara Pasqua, è tempo di festeggiamenti per i giallorossi. Il centrocampista Nicolas Viola dedica la vittoria a Carmelo Imbriani e Ciro Vigorito, fratello tragicamente scomparso del presidente Oreste. Puscas, l’eroe a sorpresa di questi playoff (tre reti per lui nella fase finale), parla invece di “emozione grandissima” e dichiara di voler restare. A fargli eco ci sono anche gli altri protagonisti dell’entusiasmante galoppata sannita, da Cissè a Del Pinto.

E intanto il presidente annuncia “in A per restarci. A noi piace il Paradiso”. E’ finita la Serie B, ma la festa a Benevento è appena iniziata.

Paolo Fernandes

Foto: corrieredellosport.it