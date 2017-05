Cantù, bimba morta nell\'incidente: automobilista arrestato

CANTU, 03 MAGGIO - I Carabinieri di Cantù hanno deciso di porre in stato di arresto, con l'accusa di omicidio stradale, l'operaio di 34 anni, conducente dell'auto che, la notte scorsa, si è scontrata con la vettura a bordo della quale si trovava, con i genitori, la bambina di 16 mesi, deceduta in ospedale a seguito dell’incidente.

Le disposizioni, nei confronti dell’uomo, sono state poste in essere a seguito all'alcol test, effettuato dagli agenti dell’Arma, risultato positivo. Le indagini hanno accertato che la vettura, su cui viaggiava l’infante, non era fornita del seggiolino obbligatorio per legge per i bambini di quell'età, come avevano precedentemente riferito i soccorritori ai militari. Proseguono le investigazioni disposte dal pm di Como.

Immagine da: milanocorriere.it

Caterina Apicella