Cantù, frontale in auto: muore bimba di un anno, feriti i genitori

CANTU, 3 MAGGIO - Poco prima della mezzanotte nella frazione Vighizzolo di Cantù, nel Comasco, una bimba di un anno che viaggiava in auto con i genitori è morta per le conseguenze dell’impatto con un’altra vettura.



La bambina è stata portata d’urgenza in ospedale al Sant’Anna, ma i medici non sono riusciti a salvarla. L’incidente è stato un frontale per cause ancora in fase di accertamento. I tre adulti, i genitori della bimba e l’altro conducente, sono rimasti feriti, ma non sono in pericolo di vita. La madre di 26 anni, ha diverse contusioni, mentre il padre, 28 anni, ha una frattura al ginocchio e un trauma cranico. Illeso il conducente 34enne dell’altra vettura coinvolta nello scontro.



Sono in corso accertamenti per chiarire se la piccola fosse o meno assicurata sul seggiolino, e l’intera dinamica dello scontro è al centro delle indagini dei carabinieri di Cantù.



Maria Minichino



(fonte immagine milanocorriere.it)