Caos M5S a Genova, Grillo: "Cassimatis non candidabile"

GENOVA, 17 MARZO- La candidata a sindaco di Genova Marika Cassimatis, vincitrice delle Comunarie pentastellate dello scorso martedì, non potrà utilizzare il simbolo del Movimento 5 stelle. Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, sostenendo di aver ricevuto segnalazioni documentate in merito a "comportamenti contrari ai principi del M5S prima, durante e dopo le selezioni online del 14 marzo 2017" da parte di molti dei 28 componenti della lista rispondente alla Cassimatis.

In particolare, i candidati sarebbero rei di aver "ripetutamente e continuativamente danneggiato l'immagine del Movimento 5 Stelle, dileggiando, attaccando e denigrando i portavoce e altri iscritti, condividendo pubblicamente i contenuti e la linea dei fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle, appoggiandone le scelte anche dopo che si sono tenuti la poltrona senza dimettersi e hanno formato nuovi soggetti politici vicini ai partiti".

La decisione è stata definita come "irrevocabile" dal comico genovese, che ha invitato gli iscritti del Movimento a decidere, tramite una nuova consultazione online, se non presentare liste per le elezioni comunali di Genova o se presentare la lista del secondo classificato alle Comunarie, Luca Pirondini.

La vicenda di Genova si aggiunge ad una serie di recenti tensioni per il Movimento, con il ritiro della candidata sindaco di Monza Doride Falduto, eletta sul blog di Grillo con soli 20 voti, e con le dimissioni, nella giornata di ieri, del Presidente del Municipio VIII di Roma per le eccessive difficoltà riscontrate nel gestire la sua maggioranza.

Marta Pietrosanti

foto: lastampa.it