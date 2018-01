Capodanno: bomba carta esplode a Torino, 4 feriti

TORINO, 1 GENNAIO - Quattro persone sono rimaste ferite a Torino per l'effetto dell'esplosione di una bomba carta subito dopo la mezzanotte. E' successo in via delle Querce, nel quartiere periferico della Falchera. L'ordigno ha danneggiato quattro automobili parcheggiate e ha mandato in frantumi le finestre di trenta abitazioni: sono state le schegge di vetro a provocare i ferimenti.

I feriti sono S.Y., 17 anni marocchino, che ha riportato lesioni alla mano sinistra guaribili in dodici giorni; L.D., italiano, 61 anni, con un abrasioni e ustioni alla gamba destra guaribili in dodici giorni; T.S., 83 anni, con ferite e graffi al volto guaribili in sette giorni; A.F., 45 anni, donna di origini marocchine, con ferite lacero contuse allo zigomo destro guaribili in dieci giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.