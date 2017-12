Capodanno. Ecco il programma del lungo weekend di eventi per l\'isola pedonale nel centro storico

Lungo weekend di eventi per l’isola pedonale nel centro storico in attesa del “concertone” di Capodanno

CATANZARO, 28 DICEMBRE - Sarà un lungo weekend di eventi all’insegna dell’aggregazione e del divertimento quello che l’amministrazione comunale ha promosso in attesa del “concertone” di Capodanno in Piazza Prefettura con Le Vibrazioni, GionnyScandal e Fernando Proce di Rtl 102,5.

Domani, venerdì 29 dicembre, e domani, sabato 30 dicembre, ritorna l’isola pedonale con un ricco programma di iniziative per tutte le famiglie di seguito elencato.Artisti di strada – dalle 17 alle 21 - in diverse postazioni lungo corso MazziniChiesa del Monte – ore 18,30 - Concerto “Natale inCanto” a cura di: Coro polifonico “Singing Cluster” (pianoforte Maurizio Rubera, maestro Giulio De Carlo), Ensamble vocale Ars Musicae (violino Matteo Procopio e flauto traverso Sara Silipo), Coro polifonico S.S. Trinità, Paolo Budaci flauto di pan, Amedelo Lobello organo, Giovanna Massara direttoreCorso Mazzini – dalle 18 alle 20,30 - spettacolo di magia e mangiafuocoCorso Mazzini - dalle 18 alle 20,30 – Insania Street BandGallerie del San Giovanni - dalle ore 17: “Olio e legno”, esposizione a cura di Luigi Paone e Mario ZanninoArtisti di strada – dalle 17 alle 21 - in diverse postazioni lungo corso MazziniCorso Mazzini – dalle 17 alle 20,30 - Il Villaggio dei Bambini – Animazioni e giochi gonfiabili per i più piccoliCorso Mazzini - dalle 17,30 alle 20,30 - Parata di Natale DisneyGallerie del San Giovanni - dalle ore 17: “Olio e legno”, esposizione a cura di Luigi Paone e Mario Zannino - ore 19: “Trio classico”, violino, clarinetto e pianoforte, a cura del maestro Tommaso RotellaPiazza Grimaldi - dalle 18 alle 20,30 - Over Time Tributo BeatlesSono aperte al pubblico, inoltre, le mostre permanenti con ingresso a pagamento al Complesso Monumentale del San Giovanni - “Imperatores” – dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00; alla Palazzina ex Stac in Piazza Matteotti - “Calabria antica in miniatura e fiera europea del Presepe XIV edizione” – dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20,30.Per raggiungere comodamente il centro storico l’amministrazione comunale invita i cittadini ad usare la funicolare, che venerdì e sabato sarà gratuita dalle 17.30 alle 21, con parcheggio a Piè Sala e bus navetta. Inoltre, sono disponibili i parcheggi pubblici di Bellavista e Musofalo. In coincidenza con l’isola pedonale su corso Mazzini, il “trenino del Natale” effettuerà il suo percorso gratuitamente dalle 18 alle 20,30.Di seguito i provvedimenti per la circolazione veicolare adottati dal comando di polizia locale per domani venerdì 29 e sabato 30 dicembre:dalle ore 16 alle ore 20,30, istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Piazza G. Garibaldi;dalle ore 17 alle ore 20,30, interdizione del traffico veicolare e istituzione di area pedonale nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Piazza G. Garibaldi;Sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini ai veicoli provenienti da via D. Assanti diretti su via Spasari ed a quelli provenienti da via Jannoni e diretti su via Menniti Ippolito. Non sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini ai veicoli provenienti da salita Rosario.