Capodanno esclusivo a Corte Licastro di Lecce

LECCE 27 DICEMBRE - Gran galà e cenone di fine anno a Corte Licastro di Lecce in occasione della notte di San Silvestro. Il party esclusivo avrà inizio alle 20.30, nell’ambito di una serata che coniugherà i piaceri della buona tavola al divertimento in compagnia del sound di Rafaskieri e Frank dj. Il tutto sarà enfatizzato da un’atmosfera fiabesca, che da anni garantisce una location suggestiva e ricca di fascino come Corte Licastro (sita in Via Albert Sabin).

In attesa dello scoccar della mezzanotte, il ricco menù della casa delizierà i palati dei presenti nel corso del pre-serata in un contesto molto ricercato e ideale per il pubblico over 30. Immersa nel verde incontaminato della natura, la storica struttura verrà allestita a festa per accogliere gli invitati tra le mura della meravigliosa sala caratterizzata dalle arcate in pietra.Il party si estenderà sino al grande giardino che circonda la location, per coloro i quali preferiranno vivere l'emozione di un evento en plein air. Il capodanno 2018 targato Corte Licastro proseguirà con le selezioni musicali di Frank dj, che animerà il pubblico per dare il benvenuto all'anno nuovo con la commerciale e il divertentismo. Alla commerciale si aggiungerà l'house melodica di Rafaschieri che farà ballare gli invitati sino alle prime luci dell'alba tra fiumi di champagne e tanta allegria.Per l'evento è gradito l'abito scuro