Carabinieri e sport: il Centro Sportivo celebra i suoi campioni con il Generale Luongo

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Il Centro Sportivo Carabinieri si è riunito in formazione completa per un incontro speciale con il Comandante Generale dell'Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo. Circa 350 atleti, insieme ai tecnici e ai Comandanti delle 12 Sezioni Sportive e del Distaccamento di Auronzo di Cadore, si sono dati appuntamento alla Caserma Salvo D'Acquisto di Tor di Quinto, a Roma. Presenti anche il Gen. C.A. Marco Minicucci, Comandante delle Scuole, e il Col. Andrea Desideri, alla guida del Centro Sportivo.

Un momento per celebrare i successi dell'Arma nello sport

L'evento è stato l'occasione per fare il punto sui traguardi nazionali e internazionali raggiunti dagli atleti in divisa. Il Generale Luongo ha espresso il suo apprezzamento per i risultati ottenuti, ricordando come la pratica sportiva rappresenti una sintesi perfetta dei valori che da sempre contraddistinguono i Carabinieri: spirito di servizio, sacrificio e tenacia. Nel suo intervento, il Comandante Generale ha definito gli atleti del Centro Sportivo dei veri e propri messaggeri di valori, non solo all'interno dell'Istituzione ma anche nella società civile.

Campioni e medaglie olimpiche: l'eccellenza del Centro Sportivo

Tra i presenti in sala, molti sono i nomi di spicco che si sono distinti nelle più prestigiose competizioni internazionali, dalle Olimpiadi ai Campionati Mondiali ed Europei. Durante l'incontro sono stati citati, tra gli altri, la biatleta Lisa Vittozzi, il pattinatore Luca Spechenhauser, gli slittinisti Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, la nuotatrice Lisa Angiolini, il quattrocentista Edoardo Scotti, la fiorettista Arianna Errigo, i canoisti Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi, e il tiratore Tammaro Cassandro. Un parterre di eccellenze che testimonia la solidità del progetto sportivo dell'Arma.

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Oltre sessant'anni di storia e un medagliere da record

Fondato a Roma nel 1964, il Centro Sportivo Carabinieri vanta una storia lunga più di sessant'anni, fatta di vittorie, medaglie e record nelle principali manifestazioni sportive mondiali e olimpiche. Il contributo dell'Arma ai successi dell'Italia in campo internazionale è confermato da un medagliere olimpico che conta ben 132 medaglie: 41 ori, 35 argenti e 56 bronzi. Un patrimonio di risultati che continua a rendere il Centro Sportivo un punto di riferimento per lo sport italiano e un esempio virtuoso di come la disciplina militare possa coniugarsi con l'eccellenza atletica.