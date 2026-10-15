Carabinieri fuori servizio sventano doppio furto al supermercato
Un carabiniere fuori servizio ha notato un comportamento sospetto all'interno di un supermercato e ha permesso di sventare un furto di generi alimentari e di scoprirne un secondo, poco prima, ai danni di un altro punto vendita. L'episodio si è verificato in provincia di Brescia, nei pressi di Breno e Borno, dove i militari delle Stazioni locali hanno tratto in arresto in flagranza di reato due cittadini rumeni di 34 e 22 anni, già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici.
L'intuito del militare fuori servizio
L'operazione è scattata grazie all'attenzione di un carabiniere della Compagnia di Breno che, libero dal servizio, si trovava all'interno del supermercato. L'uomo ha notato l'atteggiamento sospetto dei due individui: uno dei due, dopo aver riempito un carrello della spesa, si è diretto verso la porta d'ingresso per uscire senza pagare, mentre il complice teneva bloccati i sensori anti-taccheggio. Il militare ha immediatamente allertato la Centrale Operativa, richiedendo l'invio di una pattuglia.
L'intervento dei Carabinieri e il recupero della refurtiva
I Carabinieri delle Stazioni di Breno e Borno, giunti tempestivamente sul posto, hanno bloccato i due sospettati e li hanno messi in sicurezza nell'area adiacente al punto vendita prima che potessero darsi alla fuga. La refurtiva, per un valore complessivo di circa 450 euro, è stata interamente recuperata e restituita ai responsabili del supermercato.
La successiva perquisizione personale e gli approfondimenti investigativi hanno consentito di appurare che, poco prima, la coppia aveva messo a segno un altro furto presso un vicino supermercato. La merce asportata, del valore di circa 100 euro, è stata anch'essa recuperata e riconsegnata agli aventi diritto.
Conseguenze legali e precedenti
I due uomini, già noti alle forze dell'ordine per reati specifici, sono stati arrestati in flagranza di reato. Il reato di furto aggravato prevede pene severe, e la recidiva potrebbe comportare un aumento della pena. Le indagini sono ora volte a verificare se i due possano essere responsabili di altri episodi simili nella zona.
L'episodio sottolinea ancora una volta l'importanza della vigilanza, anche fuori servizio, da parte delle forze dell'ordine e la collaborazione con la cittadinanza per prevenire i reati predatori.
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