Caravaggio, duplice omicidio in sala slot

CARAVAGGIO, 05 APRILE- Si è consumato ieri alle 18.15 il duplice omicidio di Carlo Nocembrini, 51 anni, e della compagna Maria Rosa Fortini, 40 anni, entrambi residenti a Sergnano (Cremona). I due si trovavano in una sala slot nei pressi di un ipermercato, quando un uomo è entrato e ha aperto il fuoco su Novembrini, uccidendo poi la donna che era intervenuta per difenderlo.

Il killer, che ha agito a volto scoperto ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, è scappato con una Panda bianca, a bordo della quale è stata vista una donna. Sul luogo del delitto, nella ala Gold Cherry di via Treviglio, sono intervenuti il personale medico, i carabinieri, la scientifica e il reparto investigativo di Bergamo. Sono stati raccolte le testimonianze dei clienti dell’ipermercato, che hanno assistito alla sparatoria, e sono state consultate le registrazioni delle telecamere.Quella che all’inizio era stata ritenuta una rapina finita male si è trasformata in un delitto passionale. Nella notte, infatti, si è costituito Maurizio Novembrini, fratello minore di una delle due vittime. Secondo le prime ricostruzioni, il killer sarebbe stato mosso dalla gelosia: in passato, Carlo e l’ex moglie di Maurizio sembrano avere avuto una relazione. Sull’auto con cui è fuggito c’era la sorella del vittima e dell’omicida, sulla quale al momento non pende alcuna accusa.I tre fratelli erano già noti alle autorità. Carlo Novembrini, legato al clan siciliano dei Madonia, avrebbe scontato una pena in 41bis, mentre secondo le prime ricostruzioni Maurizio e la sorella sarebbero stati dei sorvegliati speciali. L’arma del delitto, una calibro 9x21 con la matricola abrasa, è stata già sequestrata dalle autorità. Il killer è stato trasferito nel carcere di Bergamo.[Foto: La Repubblica]