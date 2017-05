Carbonara di mare

Con l'arrivo della buona stagione, ecco una ricetta ricca e colorata, da assaporare pregustando i sapori e i profumi di mare che ci accompagneranno durante l'estate.

spaghetti quadrati 320 g

3 tuorli

1 trancio di pesce spada (150 g circa)

cozze sgusciate 200 g

seppioline pulite 200 g

vongole sgusciate 200 g

parmigiano grattugiato 50 g

pancetta a dadini 100 g

1 cipolla piccola

prezzemolo un ciuffo

basilico 1 ciuffo

pomodorini freschi di pachino (a piacere)

vino bianco ½ bicchiere

olio extravergine d'oliva

sale fino

Procedimento:

Fate scaldare l'olio in una padella antiaderente, unite la cipolla e la pancetta tagliata a dadini, fate rosolare per 10 minuti. Tagliate a cubetti il pesce spada, a listerelle le seppie e aggiungete in padella mescolando. Irrorate con il vino, coprite e lasciate cuocere 10 minuti. Unite le cozze e le vongole (precedentemente sgusciate), aggiungete alcuni pomodorini tagliati a metà e spolverizzate con un trito di prezzemolo. Proseguite la cottura per 15 minuti.



Nel frattempo portate a bollore la pentola con l'acqua per bollire gli spaghetti. Sbattete in una ciotola i tuorli con il parmigiano e un pizzico di sale. Scolate gli spaghetti e trasferiteli nella padella con il condimento di pesce, fateli insaporire e versate le uova mescolando velocemente per 30 secondi. Trasferite nei piatti individuali, decorate con il basilico fresco e servite.

Maria Pelle