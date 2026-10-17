Carburanti in Calabria ripartono le consegne e si attenua l’emergenza ai distributori

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Benzina e diesel tornano ad arrivare agli impianti dopo le difficoltà degli ultimi giorni. Restano alcune code ma il rifornimento della rete procede verso un graduale ritorno alla normalità

Riprendono le consegne di carburante in Calabria e si allenta la pressione sui distributori. Dal pomeriggio di venerdì 16 ottobre, le autobotti partite dai depositi di Vibo Valentia hanno ricominciato a rifornire gli impianti di benzina e gasolio, favorendo il progressivo recupero del servizio.

Il quadro è in miglioramento, anche se la disponibilità di prodotto può ancora variare da una stazione all’altra. In alcuni punti vendita si registrano code di automobilisti, più contenute rispetto a quelle osservate nei giorni precedenti.

Perché erano mancati benzina e diesel

Le difficoltà nell’approvvigionamento di carburante erano legate a due criticità concomitanti: il blocco della raffineria Eni di Taranto, snodo strategico per i rifornimenti del Mezzogiorno, e la carenza di prodotto nei depositi di Vibo Marina.

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Questa combinazione aveva rallentato la distribuzione verso la rete calabrese, riducendo la disponibilità di benzina e diesel e spingendo numerosi automobilisti alla ricerca di impianti ancora operativi.

Lo sblocco dei presidi a Taranto e l’arrivo di nuovo carburante nei depositi del Vibonese hanno consentito la ripartenza delle consegne.

Le autobotti circolano durante la protesta degli autotrasportatori

La ripresa dei rifornimenti coincide con l’avvio della protesta degli autotrasportatori, proclamata da Fedralog, la Federazione regionale della logistica, dal 16 al 20 ottobre.

La mobilitazione prevede presidi, ma non blocchi stradali. Secondo il quadro descritto al 16 ottobre, la protesta non ha ostacolato la circolazione delle autobotti dirette ai distributori.

È una distinzione essenziale per comprendere la situazione: le carenze dei giorni scorsi erano riconducibili alle difficoltà della filiera di approvvigionamento, mentre le cisterne hanno potuto continuare a raggiungere gli impianti durante la mobilitazione.

Quando tornerà regolare il servizio ai distributori

Il ritorno alla normalità è atteso nell’arco di pochi giorni, con il progressivo rifornimento della rete. La ripartenza delle autobotti, infatti, non comporta il ripristino immediato delle scorte in tutti i punti vendita: occorre il tempo necessario per completare le consegne ai singoli impianti.

Per gli automobilisti, il miglioramento si traduce quindi in una disponibilità di carburante destinata ad aumentare gradualmente. Restano possibili attese e temporanee carenze locali, ma la ripresa della distribuzione rappresenta il passaggio decisivo per superare la fase più critica dell’emergenza carburanti in Calabria.