Carceri: Piazza Carceri e Sicurezza, il reinserimento degli ex detenuti incide sulla sicurezza

ROMA 19 DICEMBRE - “Un discorso serio ed esaustivo circa la sicurezza della cittadinanza non può prescindere dal problema del reinserimento sociale degli ex detenuti.”



Così in una nota Giuseppe Maria Meloni, portavoce di Piazza delle Carceri e della Sicurezza del cittadino, che aggiunge: “Molto spesso, queste persone, una volta uscite dal carcere, si trovano prive di una abitazione, prive di una rete familiare di sostegno, prive di formazione, prive di lavoro, ed anche con la buona volontà, non riescono proprio a trovare una possibile strada alternativa al crimine.”

"I numeri – osserva Meloni - dicono che sono tantissimi coloro che tornano a delinquere una volta scontata la pena." "Proprio questi numeri, - conclude - dovrebbero stimolare una visione di questa problematica, in maniera completamente differente da quella attuale, ovvero dovrebbero stimolare una visione di questa problematica del reinserimento, non solo come un fatto di pietà umana e di solidarietà sociale, ma soprattutto come una questione di enorme interesse per la sicurezza della cittadinanza."