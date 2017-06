Cardiff - 1, parla Khedira: "Disprezzato dal pubblico del Bernaneu, partita speciale"

CARDIFF, 2 GIUGNO - Che per Sami Khedira sarebbe stata una partita speciale, si era capito da tempo. Non solo perchè sarà la sua seconda finale di Champions della carriera, ma anche perchè l'avversario sarà il Real Madrid, la sua ex squadra.

Khedira ha recuperato in fretta dal problema muscolare patito nella semifinale di ritorno contro il Monaco e, sebbene non al top della forma, sarà con tutta probabilità schierato dal primo minuto da Massimiliano Allegri nella finalissima di domani sera. Troppo importante l'equilibrio tattico fornito dal tedesco a centrocampo, troppo importante la sua esperienza in una gara così delicata.

Il centrocampista, campione del mondo 2014 con la Germania, ha rilasciato un'intervista alla rivista tedesca Kicker in cui ha parlato anche e soprattutto del suo passato al Real (cinque stagioni, culminate con la decima Champions della storia delle Merengues nel 2014): “A Madrid sono stato venerato dai miei allenatori e mi hanno trattato bene al 100%, anche se non ho avuto un gran riconoscimento da parte del pubblico del Bernabeu”.

Sami, che in carriera ha dovuto e deve continuare a fare i conti con una fragilità fisica non all'altezza dello spessore del campione che è, ha aggiunto: “Quando ho giocato dieci partite di fila, la gente lo ha dato per scontato. Ma se all'undicesima mi assentavo per infortunio venivo subito criticato e la gente si chiedeva se fossi abbastanza bravo e affidabile per il club. Tutto ciò mi faceva innervosire, mi sentivo disprezzato”. Quale migliore occasione, allora, per smentire gli scettci? Appuntamento domani sera, dalle 20.45, al Millenium Stadium di Cardiff.

Claudio Canzone

Fonte foto: gazzetta.it