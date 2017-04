Carlo d'Inghilterra in visita ad Amatrice, "pregherò per voi"

AMATRICE, 2 APRILE 2017 - Il Principe Carlo d'Inghilterra, erede al trono del Regno Unito di Gran Bretagna, ha visitato oggi le zone colpita dal sisma del 24 agosto scorso. "Speriamo non dobbiate rimanere troppo in questa situazione, pregherò per voi", ha dichiarato nel saluto rivolto agli abitanti delle "casette".

Durante la sua visita nel primo villaggio allestito per ospitare le famiglie sfollate dal terremoto, Carlo si è intrattenuto per alcuni minuti con un bambino e altri residenti. Dopo aver incontrato i residenti inglesi della zona e visitato un centro di Save the Children, Carlo ha deposto una corona in memoria dei defunti a causa del terremoto e ha concluso la sua visita nel reatino.

"Quella di oggi è una giornata importante per questa comunità, non soltanto per la visita del principe Carlo ma per la particolare attenzione che sia lui sia l'ambasciata inglese hanno mostrato per questo territorio" ha dichiarato il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, al termine della visita.

Daniele Basili

immagine da corriere.it