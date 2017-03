Carlo Tavecchio rieletto alla presidenza della Figc. Battuto Andrea Abodi dopo il terzo scrutinio

ROMA, 6 MARZO - Carlo Tavecchio è stato rieletto presidente della Figc fino al 2020 con il 54,03 % dei voti, contro il 45,97 del suo rivale Andrea Abodi. La rielezione di Tavecchio è avvenuta dopo il terzo scrutinio presso l'Hilton Rome Airport di Fiumicino. Alle votazioni hanno partecipato i 279 delegati in rappresentanza delle società di Serie A, Serie B, Lega Pro, Dilettanti e le Associazioni Calciatori, Allenatori e Arbitri.

È stata una giornata molto intensa, in cui le prime due votazioni per l'elezione del nuovo presidente federale sono andate a vuoto: 56,49% per Tavecchio, 42,92% per Abodi nella prima, 53,7% per Tavecchio, 45,41% per Abodi nella seconda. Nell’ultima votazione, appunto, per essere eletti bastava il 50% più una delle preferenze.

A favore della rielezione del presidente uscente c’erano, tra gli altri, l’Assoallenatori, l’Associazione italiana arbitri e la Lega di Serie A. C’è tanta soddisfazione nelle parole di Tavecchio subito dopo la vittoria: "Do atto al mio sfidante della correttezza, e ora dico che con la forza con cui ci si divide bisogna ritrovare la stessa forza per unire", ha dichiarato, lasciando trasparire un pizzico di emozione nel dedicare questa rielezione alla famiglia e in particolare a suo fratello “che è sofferente".

Da parte di Abodi invece tanta amarezza nonostante la sconfitta fosse preannunciata: "Adesso inizia un'altra vita - ha dichiarato il presidente dimissionario della Lega Serie B - auguro a Carlo (Tavecchio, ndr) e alla Federazione di fare tesoro anche di questo confronto".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine quotidiano.net)