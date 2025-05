CARMELO CATANIA TRA MODA E PROGETTI ARTISTICI

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L’imprenditore Carmelo Catania a settembre debutta con la sua linea di moda.

Nuovi importanti progetti quelli annunciati dall’imprenditore Carmelo Catania.

Il creativo nel 2019 ha dato vita alla sua ditta individuale “Catania Carmelo Style”, ora in via di trasformazione nella CAPITAL FASHION CC SRL e che sarà il fulcro e il cuore pulsante delle nuove attività legate al mondo della moda.

Catania a settembre 2025 presenterà, in occasione della Milano Fashion Week, la sua prima collezione moda. Ogni creazione della CC COLLECTION è pensata per essere glamour e contemporanea, ma quel sapore volutamente intramontabile, per rendere l’abito perfetto per ogni occasione e senza tempo.

Forte della sua esperienza che, negli anni, lo hanno visto lavorare nel team di importanti brand, oggi il designer vuole proporre la sua personale visione della moda e dello stile.

Durante la sfilata di settembre saranno presentati anche un paio di look dedicati all’universo maschile: il brand infatti, per il 2026, punterà anche sullo sviluppo della collezione uomo, oltre ad arricchire la proposta femminile con accessori come scarpe e borse, per dare alla clientela un total look monobrand.

Carmelo Catania, parallelamente alla moda, è impegnato anche in una serie di progetti artistici; per quanto riguarda il cinema l’imprenditore è coinvolto nella realizzazione di un cortometraggio e, nel settore musicale, è impegnato nella creazione di un festival internazionale per scoprire e lanciare nuove voci.

Nella nuova società, oltre alla presenza dell’imprenditore, saranno presenti delle figure professionali di spicco, attentamente selezionate e che comporranno l’intero team manageriale e operativo.