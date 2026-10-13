Caro carburante, il pieno pesa sempre di più e i prezzi lasciano poco respiro

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Caro carburante il pieno pesa sui bilanci e il gasolio supera i due euro in tutte le regioni

Benzina oltre quota due euro e diesel ancora più caro mentre in Calabria un rifornimento da cinquanta litri costa oltre centotredici euro

Il caro carburante continua a rappresentare una voce pesante per chi utilizza l’auto per lavorare, accompagnare i figli o affrontare gli spostamenti quotidiani. Il quadro dei prezzi forniti mostra una situazione poco favorevole agli automobilisti: benzina e gasolio superano i due euro al litro in tutti i territori elencati, anche scegliendo il rifornimento self service.

A incidere maggiormente è il diesel, con medie comprese tra 2,238 euro al litro nelle Marche e 2,280 euro in Basilicata. La benzina oscilla invece tra 2,021 euro in Liguria e 2,071 euro in Basilicata. Differenze territoriali che cambiano il costo del pieno, senza però offrire un vero sollievo a chi deve percorrere molti chilometri.

Gasolio più caro della benzina in tutti i territori

Uno degli elementi più evidenti è il prezzo del gasolio superiore a quello della benzina in tutte le regioni e province autonome considerate. Una situazione che penalizza chi possiede un veicolo diesel e deve sostenere percorrenze frequenti.

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Sulla base delle medie indicate, un rifornimento da 50 litri di gasolio costa tra 111,90 e 114 euro. Per la stessa quantità di benzina, la spesa varia da 101,05 a 103,55 euro.

Sono importi riferiti a un singolo rifornimento: per pendolari e famiglie che utilizzano quotidianamente l’auto, la frequenza dei pieni rende il carburante una componente significativa del bilancio mensile.

Caro carburante in Calabria il diesel arriva a 2,265 euro al litro

In Calabria, il prezzo medio del gasolio self service è di 2,265 euro al litro, mentre la benzina self service si attesta a 2,049 euro.

Tradotto in una spesa concreta, un rifornimento da cinquanta litri costa circa 113,25 euro per il diesel e 102,45 euro per la benzina. La differenza è di 10,80 euro a parità di litri acquistati, pur considerando che consumi e percorrenze dipendono dal veicolo.

Per i carburanti alternativi, la media regionale del GPL servito è di 0,815 euro al litro, mentre il metano servito raggiunge 1,921 euro al chilogrammo.

Il peso di questi prezzi si avverte soprattutto quando gli spostamenti sono obbligati e le possibilità di utilizzare mezzi alternativi sono limitate.

Basilicata con le medie più alte per benzina e diesel

Tra i territori elencati, la Basilicata presenta i valori più elevati per entrambi i principali carburanti: 2,280 euro al litro per il gasolio e 2,071 euro per la benzina.

Le Marche registrano invece la media più contenuta per il diesel, pari a 2,238 euro al litro. Per la benzina, il valore più basso è quello della Liguria, con 2,021 euro.

Il divario tra il territorio più caro e quello meno caro equivale, su cinquanta litri, a 2,10 euro per il gasolio e 2,50 euro per la benzina. Il confronto può aiutare a leggere le differenze, ma queste medie non coincidono necessariamente con i prezzi praticati dai singoli distributori.

Prezzi medi dei carburanti nelle regioni e nelle province autonome

La tabella riporta i prezzi medi forniti. Benzina e gasolio si riferiscono al self service, mentre GPL e metano al servito. Gli importi sono espressi in euro al litro, ad eccezione del metano, espresso in euro al chilogrammo.

Territorio Gasolio self Benzina self GPL servito Metano servito Abruzzo 2,244 2,037 0,780 1,880 Basilicata 2,280 2,071 0,761 1,810 Calabria 2,265 2,049 0,815 1,921 Campania 2,266 2,061 0,741 1,816 Emilia Romagna 2,251 2,036 0,762 1,911 Friuli Venezia Giulia 2,265 2,035 0,757 2,008 Lazio 2,242 2,025 0,760 1,958 Liguria 2,243 2,021 0,863 1,923 Lombardia 2,247 2,025 0,757 1,861 Marche 2,238 2,026 0,792 1,939 Molise 2,261 2,040 0,804 1,924 Piemonte 2,251 2,028 0,752 1,896 Puglia 2,250 2,041 0,754 1,908 Sardegna 2,260 2,041 0,861 Non indicato Sicilia 2,256 2,041 0,809 2,041 Toscana 2,254 2,036 0,775 2,006 Umbria 2,241 2,031 0,782 1,967 Valle d’Aosta 2,264 2,033 0,869 Non indicato Veneto 2,250 2,032 0,775 1,928 Provincia autonoma di Bolzano 2,267 2,060 0,864 1,941 Provincia autonoma di Trento 2,253 2,042 0,802 2,010

GPL e metano mostrano differenze territoriali più marcate

Il GPL presenta medie comprese tra 0,741 euro al litro in Campania e 0,869 euro in Valle d’Aosta. Su un rifornimento da trenta litri, questa distanza si traduce in 3,84 euro di differenza.

Per il metano, tra i valori disponibili, la media più bassa è quella della Basilicata, pari a 1,810 euro al chilogrammo, mentre la più alta è in Sicilia, con 2,041 euro. Per Sardegna e Valle d’Aosta il dato non è indicato: l’assenza del valore non va interpretata come un prezzo pari a zero.

Il confronto tra carburanti richiede comunque attenzione. Metano e carburanti liquidi utilizzano unità di misura diverse, mentre la spesa effettiva per percorrere la stessa distanza dipende dai consumi del mezzo.

Come valutare il costo del rifornimento

Le medie regionali dei carburanti offrono un riferimento utile, ma per capire quanto si spenderà occorre controllare il prezzo del distributore e la modalità di erogazione. Un confronto corretto deve riguardare lo stesso carburante e distinguere sempre tra self service e servito.

Anche pochi centesimi diventano rilevanti quando si acquistano molti litri: una differenza di cinque centesimi al litro vale 2,50 euro su un rifornimento da cinquanta litri. Cercare un impianto più conveniente può quindi essere utile, purché il tragitto aggiuntivo non assorba il risparmio.

Il quadro riportato descrive quanto costa rifornirsi, ma non permette di stabilire se i prezzi siano aumentati o diminuiti rispetto ai giorni precedenti. Resta il dato più concreto per gli automobilisti: anche al self service, cinquanta litri di benzina superano i cento euro e cinquanta litri di gasolio oltrepassano i centoundici euro in ogni territorio elencato.