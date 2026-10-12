Caro carburante trattori e camion in strada e la protesta guarda oltre

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Caro carburante la protesta si allarga e guarda ai prossimi giorni

Agricoltori e camionisti in mobilitazione tra Puglia Calabria e Basilicata mentre nuovi appuntamenti sono annunciati a Falerna e Roma

Il caro carburante continua a portare in strada agricoltori e autotrasportatori, mentre la protesta si estende al peso complessivo dei costi di produzione. Gasolio, fertilizzanti ed energia sono al centro delle rivendicazioni di chi denuncia margini sempre più ridotti e difficoltà nel sostenere le attività.

Il quadro aggiornato a lunedì 12 ottobre 2026 comprende presidi e iniziative nel Foggiano, a Bari, a Vibo Marina e nel Potentino. Per i prossimi due giorni sono inoltre annunciati appuntamenti a Falerna, in provincia di Catanzaro, e a Roma. Si tratta di mobilitazioni distinte, con partecipanti e modalità differenti, che non costituiscono automaticamente un unico sciopero nazionale.

Nel Foggiano presidi dopo la protesta sulla statale 16

Nel Foggiano, la mobilitazione è iniziata domenica 11 ottobre lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo, all’altezza dell’area di servizio Green Park. Agricoltori, autotrasportatori e commercianti hanno partecipato alla manifestazione, che ha determinato un blocco temporaneo della circolazione.

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Tra gli organizzatori, Antonio De Rosa, di Lucera, ha evidenziato che le difficoltà non riguardano soltanto il carburante, ma anche il costo dei concimi e delle altre risorse necessarie alle lavorazioni agricole. Da qui l’invito ai cittadini a sostenere la protesta.

Le notizie pubblicate il 12 ottobre segnalano altri presidi nella provincia, senza precisarne tutte le località e gli orari. Il blocco documentato sulla statale 16 riguarda quindi la mobilitazione iniziata il giorno precedente e non consente di descrivere l’arteria come interrotta in modo permanente. www.telebari.it

A Bari la protesta arriva davanti alla Prefettura

Per lunedì 12 ottobre è segnalata una mobilitazione di agricoltori e olivicoltori davanti alla Prefettura di Bari. Al centro dell’iniziativa figurano il caro carburante e le spese necessarie alla produzione.

L’appuntamento porta le richieste del comparto agricolo davanti alle istituzioni. Le informazioni disponibili non specificano la partecipazione degli autotrasportatori né consentono di confermare blocchi stradali collegati al presidio.

A Vibo Marina trattori e camion vicino ai depositi

In provincia di Vibo Valentia, la protesta risulta ancora in corso il 12 ottobre a Vibo Marina, dopo una notte trascorsa in presidio nell’area dell’ex cementificio.

Trattori e mezzi pesanti si sono concentrati davanti agli accessi dei depositi di carburante. I manifestanti hanno tentato di impedire la partenza delle autocisterne dirette alle stazioni di servizio, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per accompagnare i mezzi e garantire la continuità dei rifornimenti.

Il presidio riunisce agricoltori e autotrasportatori, accomunati dalla preoccupazione per il costo del gasolio e per le conseguenze sui bilanci delle imprese. La situazione resta soggetta a evoluzione nel corso della giornata.

Nel Potentino manifestazione annunciata a Satriano di Lucania

In Basilicata, una mobilitazione contro il caro vita e il caro carburante è stata annunciata per lunedì 12 ottobre, a partire dalle 6.30, al parcheggio del Piazzale dei Semafori nella zona industriale di Satriano di Lucania, in provincia di Potenza.

L’annuncio indica il punto di ritrovo e l’orario, ma non permette di stabilire eventuali interruzioni della circolazione o la durata effettiva dell’iniziativa.

Il 13 ottobre nuovo appuntamento a Falerna

La mobilitazione calabrese guarda a martedì 13 ottobre. Il Movimento Territorio e Agricoltura ha annunciato un appuntamento alle 6 allo svincolo di Falerna, in provincia di Catanzaro, con lo slogan “La Calabria che produce non molla”.

L’iniziativa punta a coinvolgere agricoltori, autotrasportatori, lavoratori, famiglie e imprese. Le rivendicazioni riguardano i rincari che incidono sulla produzione, sui trasporti e sulle spese quotidiane.

La manifestazione è annunciata, ma ciò non equivale alla conferma di una chiusura dello svincolo o dell’autostrada. Eventuali limitazioni alla viabilità dovranno essere verificate attraverso gli aggiornamenti delle autorità competenti.

Il 14 ottobre manifestazione agricola a Roma

Per mercoledì 14 ottobre è prevista una manifestazione nazionale agricola davanti a Montecitorio, a Roma, promossa da Cia Agricoltori Italiani con lo slogan “I conti non tornano”.

È annunciata anche la partecipazione di produttori di Imola e dell’Emilia Romagna. L’iniziativa richiama l’attenzione sulle difficoltà economiche delle aziende agricole, tra aumento delle spese per energia, carburanti, mezzi tecnici e assicurazioni.

L’appuntamento romano riguarda il comparto agricolo: le informazioni consultate non consentono di presentarlo come uno sciopero congiunto con i camionisti. Inoltre, la partecipazione di delegazioni provenienti da altre province non implica lo svolgimento di proteste locali negli stessi territori. www.zazoom.it

Dove sono segnalate le proteste dal 12 al 14 ottobre

La tabella distingue le mobilitazioni segnalate il 12 ottobre dagli appuntamenti annunciati per il 13 e il 14 ottobre. Il quadro riguarda le località individuate nelle notizie consultate e non rappresenta un elenco ufficiale completo di tutte le iniziative.

Data Provincia o città metropolitana Località Situazione verificata 12 ottobre 2026 Foggia Statale 16 tra Foggia e San Severo e altre zone della provincia Protesta iniziata l’11 ottobre al Green Park; il 12 vengono segnalati ulteriori presidi, senza un elenco completo 12 ottobre 2026 Bari Prefettura di Bari Protesta di agricoltori e olivicoltori segnalata per la giornata 12 ottobre 2026 Vibo Valentia Vibo Marina, area dell’ex cementificio Presidio di agricoltori e autotrasportatori ancora in corso vicino ai depositi di carburante 12 ottobre 2026 Potenza Zona industriale di Satriano di Lucania Manifestazione annunciata dalle 6.30 al Piazzale dei Semafori 13 ottobre 2026 Catanzaro Svincolo di Falerna Mobilitazione annunciata dalle 6 dal Movimento Territorio e Agricoltura 14 ottobre 2026 Roma Piazza Montecitorio Manifestazione nazionale agricola annunciata da Cia Agricoltori Italiani

Le date e le località riportate sono sostenute dalle notizie consultate. Augusta non è inclusa, perché il presidio alle raffinerie individuato nella ricerca risale al 27 marzo 2026 e non documenta una mobilitazione tra il 12 e il 14 ottobre.