Caronte, il flagello degli incendi in Calabria

CATANZARO, 29 GIUGNO - Il caldo ha favorito anche oggi il flagello degli incendi su gran parte del territorio calabrese, duramente provato anche nei giorni scorsi dal proliferare di roghi incontrollati. E' emergenza nel Vibonese. Dalle ore 8 del 27 giugno alle ore 14 di oggi sono stati 63 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco del comando provinciale. Ben 55 incendi hanno distrutto macchia mediterranea e colture.

Gli interventi piu' complessi si sono registrati a Zambrone, dove le fiamme hanno quasi raggiunto alcune abitazioni; nell'area compresa tra i comuni di Sant'Onofrio, Stefanaconi e Vibo Valentia, Dasa'; nel territorio compreso tra Pizzo Calabro e Maierato, Soriano Calabro in localita' Collina degli Angeli dove e' stato richiesto l'intervento di una squadra operativa del distaccamento di Chiaravalle Centrale (Cz); Capo Vaticano e Ricadi, Joppolo e le sue frazioni Caroniti e Comerconi, la pineta di Nicotera. Ancora non sono stati spenti gli incendi a Monte Poro ed a Drapia, in localita' Torre Galli.

Per tutto l'arco temporale interessato hanno operato ininterrottamente in media cinque squadre operative in turno ordinario, una squadra in turno libero e nella notte appena trascorsa anche una squadra operativa del distaccamento di Chiaravalle. A Joppolo e' arrivato anche un elicottero della Protezione Civile. Giornata di fuoco anche in provincia di Cosenza. I pompieri sono impegnati in decine di operazioni.



Oggi, utilizzando tutti i mezzi disponibili, sono stati gia' registrati roghi nei comuni di Castrovillari, Belvedere Marittimo, Guardia Piemontese, Firmo, Cleto, Dipignano, Rossano e Corigliano Calabro. Sono centinaia le telefonate che arrivano al 115. Le situazioni piu' gravi, con la complicita' anche del gran caldo e del vento, si registrano a Rose e ai Laghi di Sibari, dove le fiamme si sono pericolosamente avvicinate anche alle abitazioni. Sono stati richiesti gli interventi di diversi mezzi aerei.