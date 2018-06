Carpineto, Asd Giocosport: al via la 15esima edizione del Campo Estivo

CARPINETO ROMANO, 3 GIUGNO 2018 - Al via la quindicesima edizione del Campo Estivo organizzato dall’Asd Giocosport di Carpineto Romano. Un’occasione che unisce lo sport e il gioco per tutti i bambini nati tra il 2005 e il 2013. Le attività del centro estivo si svolgeranno dall’11 giugno al primo luglio, dalle ore 9 alle 16.30 presso gli impianti sportivi Ludovico Galeotti, in via Rerum Novarum, a Carpineto. Le iscrizioni termineranno venerdì 8 giugno. La media degli utenti, che ogni anno hanno partecipato ai campi estivi organizzati e gestiti da Giocosport, è stata superiore alle cento unità.

Lo staff, composto da venti elementi qualificati, assicura giornate intense ed entusiasmati per i giovanissimi partecipanti, che si cimenteranno in svariate attività prevalentemente sportive: pallavolo, tennis, rugby, basket e calcio. Non mancheranno feste, laboratori artistici e bagni in piscina.

Verranno invitati, inoltre, alcuni esponenti delle associazioni sportive che operano nel territorio.

Giocare, divertirsi, trascorrere giornate all’aria aperta e socializzare è importante, appaga la mente e il corpo e migliora il benessere psico-fisico. Ma anche fare un nuovo carico di energie dopo le molteplici attività fisiche lo è. Non mancherà, infatti, il servizio mensa presso il chiostro di San Pietro.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Giocosport è nata nel 2004 dalla volontà degli allora sei soci fondatori, tutti ragazzi appassionati di sport e con varie competenze nel settore. Lo scopo dell’Asd è trasmettere i sani principi e valori dello sport ai giovani di Carpineto, unendo l’aspetto ludico-ricreativo a quello della formazione. “Grande soddisfazione si ha quando un bambino, inizialmente utente e fruitore dei nostri servizi, una volta adulto, entra a far parte dello staff”. Ad affermarlo il Dottor Ezio Pellicano, presidente dell’Asd Giocosport.

Luigi Cacciatori