Carte pay tv "Sky" e "Mediaset", usate illegalmente, 13 denunce in Calabria

REGGIO CALABRIA, 22 FEBBRAIO - I Carabinieri dei Comandi di Stazione di Bova Marina (Rc), Condofuri (Rc), Melito di Porto Salvo (Rc) e Lazzaro (Rc), coadiuvati da personale delle aziende televisive "Sky" e "Mediaset", diretti dal Capitano Gianluca Piccione Comandante della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo (Rc), hanno eseguitoaccertamenti finalizzati alla protezione del diritto d'autore sugli esercizi pubblici, denunciando in stato liberta', alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, 13 persone, ritenute responsabili di indebito utilizzo per uso commerciale di smart card associate invece a contratti "Pay Tv" per uso domestico.

I Carabinieri hanno accertato che, in qualita' di proprietari oresponsabili degli esercizi commerciali controllati, le persone denunciate consentivano la visione agli avventori di eventi sportivi, facendo uso di schede Mediaset Premium o Sky destinate al solo uso domestico oppure servendosi di un sistema di "card sharing" costituito da un decoder e da un Pc collegati ad un sever pirata, sequestrati. Al termine dei controlli, sono state altresi' elevate multe per un totale di oltre 80.000 euro.