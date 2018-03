Casa, negozi e tasse, tra miti e realtà, un tema attuale per il nuovo seminario di Confedilizia Cz

Casa, negozi e tasse, tra miti e realtà, un tema attuale per il nuovo seminario di Confedilizia Catanzaro

CATANZARO, 25 MARZO - La sala “Friedrich A. von Hayek” della Fondazione Stella di Catanzaro, via G. Pepe 23, ospiterà il 27 marzo 2018, con inizio alle ore 15, il seminario sul tema: “Casa, negozi e tasse, tra miti e realtà”.

Al seminario, che sarà moderato da Francesco Iuliano, giornalista de “Il Quotidiano del Sud”, interverranno come relatori Sandro Scoppa, presidente di Confedilizia Calabria, Elisabetta Errigo, ricercatrice dell’UMG, Salvatore Passafaro, presidente dei Giovani Dottori Commecialisti di Catanzaro, e Walter Vesperi, commercialista, UMG Catanzaro. Danilo Russo, assessore agli Affari Generali del Comune di Catanzaro, Antonio Abate, vice presidente di Confedilizia Catanzaro, e Marco Mirigliani, presidente dell’Aiga – Sezione di Catanzaro, porteranno i saluti degli enti rappresentati.

L’importanza e l’attualità del tema scelto si colgono considerando che con il 2018, la proprietà immobiliare si troverà, per l’ottavo anno consecutivo, a subire un livello di imposizione tributaria davvero elevato. Ad aumentare vertiginosamente, a partire dal 2012, è stata una specifica componente della tassazione sugli immobili, quella di natura patrimoniale. Quella – giova sempre ricordarlo – che colpisce gli immobili al di là di qualsiasi reddito dagli stessi prodotto. E che si aggiunge – anche questo è bene rammentarlo – ad altre forme di imposizione, come quella sui redditi e quella sui trasferimenti.

È pertanto necessario ridurre la tassazione sull’immobiliare.

Non solo per una esigenza di equità, ma anche, e soprattutto, per le conseguenze negative a catena che il carico fiscale sul medesimo settore immobiliare genera sull’intera economia, con riflessi evidenti e innegabili sulla crescita del Paese: sono crollate le compravendite, caduti i prezzi in controtendenza rispetto agli altri Paesi UE con una diminuzione degli interventi sulle singole unità immobiliari per ristrutturazione e arredamento.

Bisogna quindi partire dal Fisco per dare vita a una grande “operazione fiducia” per il settore immobiliare, il quale attiverà un circuito virtuoso, capace di diffondere ottimismo nell’intera economia.

Il seminario è aperto a tutti. La partecipazione allo stesso è valevole come credito formativo di Confedilizia per l’aggiornamento periodico degli amministratori di condominio nonché del Collegio dei Geometri di Catanzaro secondo la vigente normativa e dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro

Per maggiori informazioni consultare il sito www.confediliziacz.it.