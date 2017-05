CasaPound irrompe durante una seduta del consiglio comunale e chiede le dimissioni della Raggi

Roma 16 maggio 2017 - Alcuni militanti di CasaPound (partito di destra radicale e matrice neofascista) hanno fatto irruzione nell'aula del consiglio del XIII municipio di Roma, nel corso dello svolgimento della conferenza stampa sul progetto della Funivia di Roma.

"Bbuffona dimettiti" sono state le grida rivolte alla Sindaca Raggi che è stata costretta ad uscire dalla sala facendosi scortare dalla polizia. Non sono mancati momenti di tensione tra i militanti e le forze dell'ordine; scortati fuori dalla sala del Municipio mentre continuavano ad inveire contro la prima cittadina di Roma, chiedendone le dimissioni.

La denuncia riguardava soprattutto la denunciata inutilità della funivia in presenza di problematiche ben più gravi della città eterna. Sedata la rivolta, La Raggi e l'assessore alla Mobilità, Linda Meleo, sono rientrate in sala per dare inizio alla conferenza stampa.

I militanti denunciano di non essere stati messi nelle condizioni di esprimere le proprie opinioni ed il proprio dissenzo , minacciando ulteriori blitz nella sala del Municipio. La Raggi, a sostegno del progetto di mobilità urbana, ha affermato che ci sono tante persone esasperate da anni di malgoverno e che questo è il motivo scatenante di tanti dissapori.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.beppegrillo.it