Casciago, donna di 87 muore carbonizzata in casa. Incendio causato da un cortocircuito

CASCIAGO, 20 FEBBRAIO - Tragedia in una villetta in via Verdi a Morosolo, frazione di Casciago, nella provincia di Varese: una donna di 87 anni è morta a causa di un incendio divampato nella tarda serata di ieri. Stando a quanto si apprende, l'anziana viveva al piano terra dell'abitazione, mentre i suoi familiari al piano superiore.

A determinare il rogo risulta possibile che sia stato un cortocircuito, ma sono in corso le dovute verifiche ed accertamenti per stabilirne con esattezza le cause. La pensionata, riportano i media locali, al momento dell'incendio stava riposando e sembra che il fumo l'abbia stordita. Quando i familiari della vittima si sono resi conto di quanto stesse accadendo sono scesi al piano inferiore per cercare di mettere in salvo la donna dalle fiamme e hanno chiesto l'intervento dei soccorsi.

Purtroppo per l'anziana non c'è stato nulla da fare, è morta carbonizzata nella sua stanza da letto. Sul posto, per i dovuti rilievi del caso sono accorsi i Carabinieri oltre ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto a sedare le fiamme e spegnere l'incendio.

Luigi Cacciatori

Immagine da abruzzolive.it