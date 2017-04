Casella, morte cerebrale per bimbo lanciato dal secondo piano

GENOVA, 23 APRILE - È stata dichiarata la morte cerebrale per il bambino di sei anni e mezzo, lanciato dal padre dalla finestra della casa in fiamme nel tentativo di salvarlo, per poi cadere rovinosamente per terra. A farlo sapere la direzione sanitaria dell'ospedale Gaslini di Genova, dove è ricoverato.

Secondo le procedure, una commissione medico legale dovrà ora monitorare le sue condizioni e dichiararne il decesso se entro sei ore non saranno riscontrate attività vitali. La madre, ricoverata con lievi ferite ma in stato di choc, anche lei lanciatasi dal secondo piano, è riuscita ad aggrapparsi a dei fili per stendere le robe. La donna ha già concesso l'autorizzazione all'espianto degli organi, dal letto dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, mentre il marito è ancora in coma all' ospedale Galliera di Genova.

La dinamica A far divampare le fiamme nell’abitazione di Casella, nell’entroterra di Genova, secondo la ricostruzione dei Vigili del fuoco sarebbe stata una stufetta a legna. La madre ha subito chiesto aiuto con una telefonata ai pompieri: "Correte, qui brucia tutto”, ma quando questi sono sopraggiunti sul posto, l'edificio di due piani ha ceduto rischiando di travolgere i soccorritori stessi, scappati solo poco prima del cedimento della casa. Così, il tragico volo della famiglia.



Il solaio, a causa dell'incendio, è crollato distruggendo i due appartamenti sottostanti, fortunatamente uno era sfitto, mentre l'altro è abitato da una donna anziana che dormiva a casa della figlia al momento del rogo. Al pianterreno dell'edificio invece ci sono alcuni negozi fra cui un bar.

Maria Azzarello