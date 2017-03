Caserta, anziani trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

SANTA MARIA CAPUA VETERE, 29 MARZO - Un uomo di 80 anni e sua moglie, anni 77, sono stati trovati morti questa notte alle ore tre circa in via E. Della Valle, a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

I carabinieri della locale stazione sono giunti sul posto grazie ad una segnalazione. Il corpo esanime dell'anziano è stato trovato sul selciato sottostante l'abitazione in cui viveva con la consorte, mentre il cadavere di quest'ultima è stato rinvenuto nel letto con evidenti e profonde lesioni al volto presumibilmente causate da un oggetto contundente.

Al momento, l'ipotesi più accreditata sarebbe l'omicidio-suicidio. Risulta dunque probabile che l'uomo abbia ucciso sua moglie fracassandole la testa e poi si sarebbe tolto la vita gettandosi dal balcone. I militari dell'Arma, però, non tralasciano nessuna pista. In queste ore sono ancora in corso gli accertamenti urgenti sul luogo del reato.

Luigi Cacciatori

