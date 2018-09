Caserta, donna di 74 anni violentata da un immigrato

CASTEL VOLTURNO (CASERTA), 4 SETTEMBRE - È notte fonda, quando una vedova di 74 anni contatta il 113 e con la voce rotta dal pianto afferma di aver subito abusi sessuali da parte di uno straniero.

È accaduto nella notte tra domenica e lunedì. Teatro della violenza è stato l’appartamento nel quale l’anziana risiede, a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Sul posto arriva una pattuglia di Polizia. Viene immediatamente prestato soccorso alla donna, la quale rivela di essere stata stuprata e fornisce agli agenti una sommaria descrizione dell’offender. Il suo aguzzino sarebbe un uomo di colore, forse un immigrato africano, precisa la vittima.

L’anziana, fortunatamente, non è in pericolo di vita ma è tuttora ricoverata presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Al suo arrivo, secondo quanto si apprende da fonti interne della struttura, la donna era in forte stato confusionale e presentava contusioni.

Sul caso indaga la Polizia di Caserta, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Nell’appartamento dell’anziana, gli agenti intervenuti avrebbe individuato diverse tracce ematiche.

Luigi Cacciatori