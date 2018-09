Caserta, donna picchiata e seviziata dal compagno: arrestato

CASERTA, 11 SETTEMBRE - Una donna di 46 anni ha vissuto tre giorni di abusi sessuali, pestaggi, umiliazioni e violenze fisiche di ogni sorta da parte del suo compagno venticinquenne, che ha anche marchiato a fuoco la vittima su un fianco utilizzando una forchettone rovente. È accaduto tra il primo e il tre settembre scorsi, in un paese in provincia di Caserta. L’aguzzino è stato arrestato dalla Polizia e nella giornata di oggi il giudice ha convalidato il fermo.

Tre giorni di incubo: rinchiusa in casa dal compagno, la donna ha subito violenze sessuali, è stata obbligata ad assumere sostanze stupefacenti, a stare nuda sotto l’acqua fredda, è stata picchiata - oltre che a mani nude in un’occasione anche con un cucchiaio in acciaio - e marchiata a fuoco. La vittima è riuscita a chiamare i figli, che l’hanno accompagnata in ospedale, dove i medici hanno riscontrato fratture a diverse costole, contusioni multiple in varie parti del corpo, ecchimosi e un’ustione di primo grado.

La struttura ospedaliera ha trasmesso il referto ad un commissariato della provincia di Caserta e sono immediatamente scattate le indagini. Chiamata in Questura per essere interrogata, la donna ha raccontato tutte le angherie delle quali è stata oggetto, indicando agli investigatori l’identità del suo aggressore. Sembrerebbe, almeno secondo quanto dichiarato dalla quarantaseienne, che le violenze sessuali, le percosse e le umiliazioni perpetrate dall’offender siano iniziate dallo scorso dicembre.

