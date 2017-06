Caserta, si getta dall\'auto in corsa per sfuggire al marito violento

CASERTA, 13 GIUGNO - Ha rischiato di morire gettandosi dall'automobile in corsa per sfuggire alle percosse del suo compagno. Protagonista della triste vicenda, una donna di 34 anni. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri a Castel Volturno, paese in provincia di Caserta.

Secondo quanto ricostruito, la vittima avrebbe deciso di lanciarsi dalla vettura mentre nell'abitacolo era in corso un violento alterco con il marito, il quale avrebbe picchiato barbaramente la donna con un bastone. Sembra possibile che il motivo del furibondo litigio sia riconducibile ad una morbosa e soffocante gelosia dell'uomo, nonché a presunti rancori personali.

La donna, che si sarebbe gettata dall'auto in movimento in quanto terrorizzata dalla furia del marito, secondo quanto appreso, ha riportato un trauma facciale con frattura delle ossa nasali, ematomi multipli al volto, ferite ed escoriazioni in tutto il corpo. È stata trasportata presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove i sanitari l'hanno medicata stabilendo in 21 i giorni di prognosi.

L'uomo, anni 41, è stato rintracciato ed arrestato dai Carabinieri. Attualmente si trova presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà rispondere dei reati di lesioni personali aggravate, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona.

Luigi Cacciatori



Immagine da tuttoggi.it