Caso Bellomo: adunanza Consiglio Stato, si a destituzione

ROMA, 10 GENNAIO - Bellomo, magistrato direttore della scuola privata di formazione 'Diritto e Scienza', è finito sotto la lente della disciplinare - nonchè sotto inchiesta a Bari e a Piacenza - dopo le denunce secondo cui avrebbe imposto ad aspiranti magistrate che frequentavano i corsi della scuola un 'dress code' con tacchi alti e minigonna e regole sui fidanzati.

Dopo il via libera dato oggi dall'adunanza al parere, si attende per domani il deposito delle motivazioni. Per venerdì invece è già fissata la prima seduta del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, organo di autogoverno delle toghe dei Tar e del Consiglio di Stato, che dovrà ratificare il parere adottando la delibera di destituzione. Per l'esecutività del provvedimento, bisognerà attendere il decreto della Presidenza della Repubblica. Bellomo potra' impugnare la decisione davanti ai giudici amministrativi.

Emanuela Salerno

