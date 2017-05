Caso Boschi, Gentiloni: "No implicazioni per il governo"

PECHINO, 16 MAGGIO - "La vicenda della sottosegretaria Boschi è nota. Non mi pare ci siano novità e non ci sono certamente implicazioni per il governo". Così si è espresso il presidente del consiglio Paolo Gentiloni durante la conferenza stampa finale a Pechino riguardo il caso della la sottosegretaria Maria Elena Boschi.

Gentiloni, all'inizio del bilaterale con premier Li Keqiang nel palazzo dell'Assemblea del Popolo di piazza Tienanmen a Pechino, prima dell'incontro con il presidente cinese Xi Jingpin, avrebbe inoltre sottolineato l'impegno di "rafforzare e moltiplicare le nostre relazioni. All'origine c'e' l'amicizia tra due antiche civiltà che si ritrovano oggi sulla Via della Seta".

"L'amicizia tra Italia e Cina- avrebbe aggiunto Gentiloni - è un'amicizia millenaria tra due antiche civiltà e due potenze culturali che hanno coltivato nei secoli un rapporto. Siamo molto lieti del fatto che in questi rapporti ci sia stato, anche frequentemente, un'intensificazione con visite di alto livello", in riferimento alla visita del presidente della Repubblica Italiana.

Durante l'incontro il presidente del consiglio avrebbe inoltre comunicato la richiesta da parte di Mattarella di "estenderle l'invito a visitare il nostro paese il prossimo anno", aggiungendo inoltre che queste visite risulterebbero un importante "segnale dell'importanza che l'Italia attribuisce al rapporto con la Cina".

Alessia Terzo

Immagine da biografieonline.it