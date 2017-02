Caso Cucchi: processo per 5 carabinieri

ROMA, 14 FEBBRAIO - E' stato richiesto dal Pm dalla procura di Roma il rinvio a giudizio per 5 carabinieri implicati nell'inchiesta riguardante la morte di Stefano Cucchi.

I tre militari, accusati precedentemente di omicidio preterintenzionale, secondo quanto presentato dal procuratore e dal sostituto Giovanni Musafò, si ipotizza che siano gli artefici del pestaggio che, secondo la famiglia dell'uomo, avrebbe portato l'uomo alla morte. Per altri due carabinieri l'accusa è di calunnia e falso.



Il trentenne geometra romano, in seguito ad un arresto in flagranza di reato per detenzione di droga, è deceduto il 22 ottobre del 2009 presso l'ospedale Sandro Pertini presentando ecchimosi e varie lesioni al corpo.

Alessia Terzo

Immagine da magazine.excite.it