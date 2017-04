Caso Del Grande, l'avvocato: "detenzione illegale"

MUĞLA, 21 APRILE - "Non è stata fornita alcuna informazione su eventuali capi d'imputazione. La sua detenzione è del tutto illegale. Non c'è alcun impedimento giuridico al rimpatrio. E' un provvedimento punitivo". È quanto ha dichiarato l’avvocato turco di Gabriele Del Grande.

Il legale ha poi aggiunto alcune informazioni riguardo le condizioni del reporter italiano: "da nove giorni Gabriele è in isolamento. È in sciopero della fame" e continuando "vuole tornare in Italia”. Nella giornata odierna, ha avuto luogo l’incontro tra Gabriele, la delegazione consolare ed il suo avvocato presso la struttura detentiva di Muğla.

Intanto, il ministro degli esteri, Angelino Alfano, ha asserito: "prosegue il mio ed il nostro lavoro diplomatico, sono in costante contatto con le autorità turche per ottenere il rilascio nei tempi più rapidi possibile".

immagine da: biennaledemocrazia.it

Caterina Apicella