Caso Donnarumma: la Curva Sud rossonera contro Raiola

MILANO, 20 GIUGNO - Il “caso” Donnarumma si arricchisce anche delle parole della Curva Sud del Milan, che in un comunicato stampa ha voluto esprimere la propria posizione in merito al mancato rinnovo del portiere della nazionale under 21. E gli ultras rossoneri non risparamiano né Gigio né il suo agente: “Ingrati e traditori”.

Il comunicato dei tifosi è la risposta mediatica alla conferenza stampa con cui Raiola ha inteso dare la sua versione dei fatti, di fronte ad alcune testate giornalistiche. Una scelta che i sostenitori del Milan, stando alle parole della Curva, non avrebbero gradito: “Dopo Mattarella il 31 Dicembre è la volta di Mino Raiola a reti unificate su tutti i canali sportivi. Ovviamente con i SUOI giornalisti, con domande precedentemente concordate e il tutto registrato, perché sia mai che ci scappi un dibattito, con domande vere”.

Raiola parla di “clima ostile”? La Curva Sud non si lascia sfuggire l'occasione: “Ci appare strano sentire parlare di clima ostile per un ragazzo che è il primo giocatore del Milan, dopo anni, a ricevere un coro personalizzato dai tifosi, e tanto amore da parte di ogni singolo tifoso del Milan. Ci appare strano apprendere da Raiola che non si è discusso di ingaggi o tempistiche del contratto. Ci appare strano che un così bravo agente sia stato in grado di non fare l'interesse del suo assistito”.

Nel comunicato si fa riferimento anche ad un'immagine di Gigio che sarebbe stata distrutta dallo stesso Raiola, non soltanto agli occhi dei tifosi rossoneri ma anche a quelli di tutto il calcio (e il lancio dei finti dollari in occasione di Danimarca-Italia under 21, forse, ne è un esempio).

“Fai come Hamsik”, grida la Sud, prima di aprire un ultimo spiraglio: “Crediamo possa ancora esserci la possibilità di rifarsi, ma è ormai legata all'estromissione dagli affari di Donnarumma di chi lo ha spinto a farsi del male”.

Claudio Canzone

Fonte foto: milanlive.it