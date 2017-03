Caso Genova, Di Battista con Grillo: "Io mi fido"

ROMA, 20 MARZO - Alessandro Di Battista, del Movimento 5 stelle, ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui ha parlato del caso Genova. “Beppe conosce il territorio e se ha preso quella decisione è perché vuole evitare che qualcuno approfitti della nostra forza per salire sul carro del vincitore”, ha affermato, concludendo che “Abbiamo un garante e di lui io mi fido”.

“Noi rispondiamo ai cittadini che ci hanno votato e faremo di tutto per evitare che qualcuno possa strumentalizzare il nostro movimento”, ha affermato Di Battista.

Durante l'intervista ha anche parlato di Minzolini, salvato dal voto in Senato: “Quel voto non era necessario. Bastava applicare la legge Severino per la decadenza. Sono queste le vicende che fanno arrabbiare i cittadini, che incitano alla violenza.”

Chiara Fossati

immagine da ilpaesechenonama.it